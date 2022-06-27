В ВГА Запорожской области заявили о готовности отправить из порта Бердянска баржу с зерном

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Первая загруженная зерном баржа готовится к отправке из порта Бердянска в Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитопольского района Андрей Сигута.
В ВГА Запорожской области заявили о готовности отправить из порта Бердянска баржу с зерном
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«Благодаря активной работе главы областной ВГА Евгения Балицкого налажен рынок сбыта, организована государственная зерновая компания, которая уже реализует нашу сельскохозяйственную продукцию на материковой части Российской Федерации, также организована работа Бердянского морского порта, и на сегодня уже идёт загрузка первой баржи с зерном», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что на баржу планируется загрузить около 7 тыс. т зерна.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины на иностранных судах при гарантиях безопасности.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для вывоза украинского зерна, но Киев должен разминировать свои прибрежные воды.

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