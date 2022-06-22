Захарова сообщила, что Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины

Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины на иностранных судах при гарантиях безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Со своей стороны, российскими военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Чёрном море и в Азовском море», — сообщила она на брифинге.

Захарова добавила, что на данный момент для экспорта сельхозпродукции можно использовать порты Мариуполя и Бердянска.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для вывоза украинского зерна, но Киев должен разминировать свои прибрежные воды.