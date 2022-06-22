Захарова сообщила, что Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины

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Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины на иностранных судах при гарантиях безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила, что Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины
  • РИА Новости

«Со своей стороны, российскими военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Чёрном море и в Азовском море», — сообщила она на брифинге.

Захарова добавила, что на данный момент для экспорта сельхозпродукции можно использовать порты Мариуполя и Бердянска.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для вывоза украинского зерна, но Киев должен разминировать свои прибрежные воды.

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