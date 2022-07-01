Постпред Чижов выразил надежду на достижение компромисса по Калининграду с ЕС

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Москва надеется на достижение с ЕС компромиссного решения по транзиту в Калининград, заявил в эфире канала «Россия 24» постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.
Постпред Чижов выразил надежду на достижение компромисса по Калининграду с ЕС
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

Он напомнил, что соглашение по транзиту между Москвой и Брюсселем всё ещё действует.

«Будем надеяться, что в ближайшее время удастся выйти на определённое условно компромиссное решение», — цитирует его РИА Новости.

По словам Чижова, смысл этого решения в том, чтобы исключить из-под санкционного режима поставки подсанкционных товаров, предназначенных непосредственно для Калининграда.

29 июня Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.

По данным источников Bloomberg, новый пакет санкций Евросоюза будет включать корректировку правил транзита подпавших под санкции товаров в Калининградскую область.

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