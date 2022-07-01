Защита Ассанжа обжаловала решение о его экстрадиции из Британии в США

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение Великобритании о его экстрадиции в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на юриста Гарета Пирса, который представляет интересы журналиста в суде.
Защита Ассанжа обжаловала решение о его экстрадиции из Британии в США
  • AP

По информации издания, 1 июля в Верховный суд Великобритании было подано две апелляции на решение об экстрадиции Ассанжа.

Как пишет газета, суду предстоит решить, может ли быть заслушано его обжалование.

17 июня глава британского МВД Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон осудили этот шаг.

В ведомстве сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

Жена Ассанжа Стелла Морис заявила, что в апелляции будут использованы данные о попытках Соединённых Штатов похитить и убить основателя WikiLeaks.

Как напомнили в МИД России, преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.

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