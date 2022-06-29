Захарова уличила британского министра Уоллеса в клевете и распространении фейков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила британского министра обороны Бена Уоллеса в клевете и распространении фейков после того, как военный чиновник рассказал, что российский дипломат якобы «угрожает забросать всех ядерными бомбами».

Об этом она написала в Telegram.

«А что происходит с британским правительством? Почему их так заводит гендерно-половая тема сегодня? Вслед за своим премьер-министром британский министр обороны Уоллес, который не так давно пообщался с Вованом и Лексусом, сказал, что Мария Захарова, безусловно являясь женщиной, еженедельно угрожает забросать всех ядерными бомбами. Дальше его понесло на тему лунатизма, комизма и мачизма…» — поделилась Захарова.

Она также обратилась к британскому министру с требованием привести примеры её заявлений, о которых рассказывает Уоллес.

«Если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что Вы не найдёте ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков», — заявила представитель МИД России.

Захарова также добавила, что «мистер Уоллес признал важный факт»: «Россиянки по-прежнему для него женщины, а не «люди, у которых есть…». Пользуясь случаем, передаю привет Джоан Роулинг: ей женщиной быть нельзя, а мне можно — сам министр обороны Уоллес разрешил».

Британский министр Уоллес ранее утверждал, что Мария Захарова каждую неделю «угрожает уничтожить всех ядерной бомбой или сделать что-то ещё», а также допустил оскорбительные высказывания в отношении российского дипломата.

24 июня российский МИД напомнил, что со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит.

Как подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков, Россия отрицает саму идеологию применения ядерного оружия.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что страна не играет с темой ядерной войны. Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.