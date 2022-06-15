Замглавы МИД Рябков: Россия отвергает саму идеологию применения ядерного оружия

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Россия отрицает саму идеологию применения ядерного оружия. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Замглавы МИД Рябков: Россия отвергает саму идеологию применения ядерного оружия
  • РИА Новости
  • © МИД РФ

«Мы отрицаем саму идеологию ограниченной ядерной войны, столь свойственную американцам и их военным планировщикам», — приводит его слова РИА Новости.

Обвинения Запада в том, что Россия якобы ведёт риторическую «игру» по тематике гипотетического применения ядерного оружия, не соответствуют действительности, отметил Рябков.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

Он отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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