МИД: со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит

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Со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит, подчеркнули в российском Министерстве иностранных дел.
МИД: со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Такое заявление опубликовала представитель МИД в связи с завершением первой Конференции государств — участников (КГУ) Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

«Не могут не вызывать недоумения прозвучавшие накануне КГУ в контексте украинского конфликта заявления относительно «взаимных угроз применения ядерного оружия», а также отдельные высказывания с трибуны конференции о якобы предпринятом Россией «ядерном шантаже», — говорится в сообщении.

Захарова напомнила, что российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях.

Как ранее подчеркнул замглавы российского МИД Сергей Рябков, Россия отрицает саму идеологию применения ядерного оружия.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также отмечал, что страна не играет с темой ядерной войны. Недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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