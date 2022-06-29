Президент Болгарии Радев заявил, что не знал о решении выслать российских дипломатов

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал о решении выслать из страны 70 сотрудников российских дипломатических миссий.

Об этом он сказал журналистам в Мадриде.

«Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии обсуждать не могу, так как не располагаю необходимой информацией», — приводит ТАСС слова Радева.

Он выразил надежду, что отправленный в отставку глава правительства Кирил Петков принял такое решение «на базе солидной и достоверной информации» и хорошо обдумал его с точки зрения последствий.

Ранее в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства.

До этого парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

Петков после того, как парламент вынес вотум недоверия возглавляемому им правительству, заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.

Как позднее с иронией отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «в списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки».