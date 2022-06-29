Депутат Белик назвал подлыми действия Осло в ситуации с грузами для россиян на Шпицбергене
- РИА Новости
«От крупных провокаций до мелких пакостей, от пакетов санкций и до точечных запретов. США и их союзники не гнушаются воспользоваться всем, до чего могут дотянуться руки. Сейчас на арену антироссийской политики вышла Норвегия...
Такие действия, направленные на жителей поселений, не выдерживают критики: низко и подло так поступать с людьми и использовать любую возможность для того, чтобы навредить России», — отметил Белик.
Ранее генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что Россия и Норвегия проводят консультации в связи с ситуацией с запретом провоза грузов в российские посёлки на Шпицбергене.
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв подчеркнул, что отказ Норвегии аморален и нарушает права человека.