Депутат Белик назвал подлыми действия Осло в ситуации с грузами для россиян на Шпицбергене

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал отказ Норвегии пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене. Парламентарий подчеркнул, что такие действия «не выдерживают критики».

«От крупных провокаций до мелких пакостей, от пакетов санкций и до точечных запретов. США и их союзники не гнушаются воспользоваться всем, до чего могут дотянуться руки. Сейчас на арену антироссийской политики вышла Норвегия...

Такие действия, направленные на жителей поселений, не выдерживают критики: низко и подло так поступать с людьми и использовать любую возможность для того, чтобы навредить России», — отметил Белик.

Ранее генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что Россия и Норвегия проводят консультации в связи с ситуацией с запретом провоза грузов в российские посёлки на Шпицбергене.

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв подчеркнул, что отказ Норвегии аморален и нарушает права человека.