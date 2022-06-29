Москва и Осло проводят консультации в связи с запретом провоза грузов на Шпицберген

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Россия и Норвегия проводят консультации в связи с ситуацией с запретом провоза грузов в российские посёлки на Шпицбергене. Об этом сообщил генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин.
Москва и Осло проводят консультации в связи с запретом провоза грузов на Шпицберген
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«Консультации сейчас ведутся между российской и норвежской стороной как в Москве, так и в Осло по этому вопросу. Я бы не стал спекулировать насчёт возможных ответных мер с нашей стороны. Хочу только сказать, что на любые нарушения договора о Шпицбергене 1920 года Норвегией нами будет даваться адекватный ответ», — заявил Гущин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Министерство иностранных дел Норвегии до сих пор не дало ответа на официальную ноту российского посольства и письмо треста «Арктикуголь» про поставки грузов в российские поселения.

Российские посёлки на Шпицбергене обеспечены продуктами до августа, уточнил Гущин.

Ранее стало известно, что Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».

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