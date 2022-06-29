Аналитик Федосова: России следует поднимать вопрос о блокаде со стороны Норвегии в ГА ООН
- РИА Новости
«Запад понимает бессилие «чистых» санкций и начал действовать античеловечными методами. По сути, и Литва с блокадой Калининграда, и Норвегия пытаются взять в заложники российских физических и юрлиц, поставив косвенные препоны на основании своих же односторонних санкций», — отметила Федосова.
Как добавила эксперт, суверенитет Норвегии над Шпицбергеном устанавливался при согласии других государств по трактату 1920 года, а Россия как правопреемница СССР имела особые экономические права на Шпицбергене.
«Норвегия на протяжении последних лет пыталась монополизировать Шпицберген, а теперь своими действиями нарушает акт, гарантирующий ей юридические основания суверенитета, видимо, в надежде, что грубая сила поможет «отжать» у России право на пребывание на территории», — заявила специалист.
По её мнению, никаких инициативных разговоров о нарушении Норвегией международного права в западной прессе не будет.
«Но России следует поднимать вопрос о правах россиян и продовольственной блокаде со стороны Норвегии в Генассамблее и СБ ООН, заявлять об этом вопиющем нарушении в международных СМИ, куда у российских спикеров есть доступ», — подчеркнула аналитик.
Запад повышает ставки, и нельзя допускать ситуацию безответного шантажа, заключила собеседница RT.
Ранее генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин заявил, что Россия и Норвегия проводят консультации в связи с ситуацией с запретом провоза грузов в российские посёлки на Шпицбергене.
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв подчеркнул, что отказ Норвегии аморален и нарушает права человека.