США и европейские страны не ожидали того экономического давления, под которым они находятся после введения санкций против России.

Об этом пишет издание The New York Times.

Отмечается, что отказ или заявленное сокращение импорта российской нефти в США и странах Европы привели к резкому росту цен на энергоносители.

При этом, подчёркивает источник, Россия только увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа в условиях санкционного давления.

Издание со ссылкой на вице-президента фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса пишет, что экономика западных стран оказалась более уязвимой, чем предполагали их правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Как отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада. По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.