В США выступили против досмотра украинских кораблей с продовольствием со стороны России

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В Вашингтоне выступают против того, чтобы Россия досматривала украинские корабли с продовольствием, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В США выступили против досмотра украинских кораблей с продовольствием со стороны России
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

«По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла», — цитирует его ТАСС.

Блинкен отметил, что Вашингтон работает над устранением непредумышленных последствий собственных санкций, чтобы содействовать преодолению продовольственного кризиса.

«Мы исключили из-под санкций продовольствие, удобрения, а также то, что необходимо для их вывоза из России», — добавил шеф американской дипломатии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.

Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.

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