В США выступили против досмотра украинских кораблей с продовольствием со стороны России

В Вашингтоне выступают против того, чтобы Россия досматривала украинские корабли с продовольствием, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла», — цитирует его ТАСС.

Блинкен отметил, что Вашингтон работает над устранением непредумышленных последствий собственных санкций, чтобы содействовать преодолению продовольственного кризиса.

«Мы исключили из-под санкций продовольствие, удобрения, а также то, что необходимо для их вывоза из России», — добавил шеф американской дипломатии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об искусственно раздутой истерике по теме украинского зерна.

Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.