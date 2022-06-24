Депутата бундестага Шмидта назначили уполномоченным по правам русских в ФРГ

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт вступил в должность уполномоченного по правам русских в ФРГ в рамках борьбы с дискриминацией и изоляцией русскоязычных граждан.

Согласно сообщению на его странице в Facebook*, к депутату можно будет обращаться в случае дискриминации и нарушения прав.

Шмидт также стал соучредителем НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

«С началом конфликта на Украине русскоязычные сограждане стали жертвами издевательств, домогательств, угроз, нападений или физического насилия. Германия — правовое государство, мы не допустим, чтобы эта дискриминация стала нормой в нашей стране», — заявил один из соучредителей новой организации Ульрих Ойме.

10 апреля в Ганновере и Франкфурте-на-Майне прошли демонстрации против дискриминации русскоязычных жителей.

Московский корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден, вернувшийся в Германию из России, поделился впечатлениями о количестве антироссийской пропаганды в Берлине.

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза.

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