Пресс-секретарь Белого дома: в США пока не принято решение приостановить экспорт топлива

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о том, что власти Соединённых Штатов пока не приняли решение о приостановке экспорта топлива, но такой вариант сейчас рассматривается с целью снизить цены на ГСМ внутри страны.

Об этом она заявила на брифинге, сообщает ТАСС. 

«Могу сказать, что это решение не принято. В настоящее время решения на этот счёт нет», — цитирует пресс-секретаря агентство. 

Жан-Пьер также прокомментировала предложение президента США Джо Байдена временно отменить топливный налог.

«Президент считает, что по-настоящему важно дать американскому народу эту передышку», — заявила она. 

Ранее сообщалось о том, что министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм провела встречу с представителями семи крупнейших в США нефтяных организаций по вопросу снижения стоимости топлива в Америке. Глава ведомства призвала их нарастить объём поставок на внутренний рынок.

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