Пресс-секретарь Белого дома: в США пока не принято решение приостановить экспорт топлива
Об этом она заявила на брифинге, сообщает ТАСС.
«Могу сказать, что это решение не принято. В настоящее время решения на этот счёт нет», — цитирует пресс-секретаря агентство.
Жан-Пьер также прокомментировала предложение президента США Джо Байдена временно отменить топливный налог.
«Президент считает, что по-настоящему важно дать американскому народу эту передышку», — заявила она.
Ранее сообщалось о том, что министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм провела встречу с представителями семи крупнейших в США нефтяных организаций по вопросу снижения стоимости топлива в Америке. Глава ведомства призвала их нарастить объём поставок на внутренний рынок.