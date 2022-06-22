Байден попросил конгресс на 90 дней отменить топливный налог для снижения цен на бензин

Американский президент Джо Байден попросил конгресс на 90 дней отменить топливный налог в США для снижения внутренних цен на бензин.

«Я прошу конгресс приостановить действие федерального налога на топливо на 90 дней», — заявил Байден.

Он также призвал американские нефтеперерабатывающие предприятия нарастить производство бензина для снижения цен на внутреннем рынке.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека. Годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

В частности, за неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на $5,9 трлн.