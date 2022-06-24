Власти США призвали крупные нефтяные компании страны увеличить объём поставок
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Встреча с генеральными директорами компаний прошла по поручению президента США Джо Байдена.
«Встреча стала продуктивным диалогом, сосредоточенным на создании возможностей для отрасли работать с правительством с целью оказания необходимой помощи американским потребителям. Министр отметила тот факт, что при администрации Байдена США достигли рекордного уровня добычи нефти и что президент Байден предпринимает исторические шаги, направленные на увеличение предложения», — сообщила собеседник агентства.
При этом пресс-служба уточняет, что нефтяные компании могут обратиться за поддержкой к правительству Америки, у которого есть средства на эти цели.
Кроме того, Жан-Пьер в процессе диалога с журналистами заявила, что в росте цен на топливо виновата Россия и спецоперация на Украине.
Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.