Власти США призвали крупные нефтяные компании страны увеличить объём поставок

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм провела встречу с представителями семи крупнейших в США нефтяных организаций по вопросу снижения стоимости топлива в Америке. Глава ведомства призвала их нарастить объём поставок на внутренний рынок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Встреча с генеральными директорами компаний прошла по поручению президента США Джо Байдена.

«Встреча стала продуктивным диалогом, сосредоточенным на создании возможностей для отрасли работать с правительством с целью оказания необходимой помощи американским потребителям. Министр отметила тот факт, что при администрации Байдена США достигли рекордного уровня добычи нефти и что президент Байден предпринимает исторические шаги, направленные на увеличение предложения», — сообщила собеседник агентства.

При этом пресс-служба уточняет, что нефтяные компании могут обратиться за поддержкой к правительству Америки, у которого есть средства на эти цели.

Кроме того, Жан-Пьер в процессе диалога с журналистами заявила, что в росте цен на топливо виновата Россия и спецоперация на Украине.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.