Боррель заявил, что ЕС не желает блокировать трафик между Россией и Калининградом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградом.

Как он сообщил во время выступления в Брюсселе, шаги ЕС якобы не являются блокадой региона.

«Ситуация с Калининградом — это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза, начиная блокаду Калининградской области.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Калининградской области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы.