Эксперт Кнутов назвал способ прорыва блокады Калининграда со стороны Литвы

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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду с целью возобновления транзита в Калининградскую область.

Об этом он заявил в интервью для издания «Украина.ру».

«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — заявил он.

По мнению эксперта, Литва пошла на такой шаг под давлением США и НАТО, потому что самостоятельно на такое не решилась бы.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза, начиная блокаду Калининградской области.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Калининградской области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы.

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