Эксперт Кнутов назвал способ прорыва блокады Калининграда со стороны Литвы
Об этом он заявил в интервью для издания «Украина.ру».
«Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики», — заявил он.
По мнению эксперта, Литва пошла на такой шаг под давлением США и НАТО, потому что самостоятельно на такое не решилась бы.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза, начиная блокаду Калининградской области.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Калининградской области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы.