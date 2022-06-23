Сенатор Пушков заявил, что Польша продолжает покупать российский газ

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что польские власти продолжают покупать российский газ, несмотря на свою агрессивную антироссийскую позицию.

«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — написал он.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна способна выжить в условиях отсутствия поставок российского газа.

Российская компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа польской PGNiG, поскольку последняя отказалась платить за российский газ в рублях.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG выделит более $160 млн на расширение нефтегазовых месторождений.