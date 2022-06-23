Белый дом: КНР и Индия могут покупать больше российской нефти, чем известно США

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Представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила, что есть вероятность того, что Китай и Индия покупают больше российской нефти, чем известно Соединённым Штатам.

«Сейчас, в частности, рынки нефти довольно нестабильные. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, полагаем», — отметила она в интервью агентству Bloomberg

Ранее Reutes со ссылкой на данные китайской таможни писал, что Китай в мае увеличил импорт нефти из России на 55% в годовом выражении, а месячный объём поставок стал рекордным.

Reuters также сообщил, что объём закупок Индией угля из России с 27 мая по 15 июня увеличился примерно в шесть раз, а нефти — в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

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