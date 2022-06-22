В США допустили применение Байденом военных полномочий для наращивания нефтепереработки

Президент США Джо Байден может использовать закон о продукции военного назначения для увеличения объёмов нефтепереработки в стране, заявила глава Минэнерго Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм.

«Это инструмент. Без сомнений, это инструмент», — цитирует ТАСС ответ министра на соответствующий вопрос журналистов.

Данный закон позволяет главе государства расширить производство определённой продукции в целях национальной безопасности и установить таким образом контроль над секторами гражданской экономики.

Ранее Байден в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Америке необходимо наращивать объёмы переработки нефти.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN заявила, что американская администрация призывает мировых производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить их добычу.