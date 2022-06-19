Администрация США призывает мировых производителей нефти и газа наращивать добычу

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN заявила, что американская администрация призывает мировых производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить их добычу.

«Он (президент США Джо Байден. — RT) попросил всех поставщиков по всему миру увеличить производство. Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа», — цитирует её РИА Новости.

Грэнхолм рассказала о планах встретиться на следующей неделе с главами американских нефтегазовых компаний.

Они обсудят, в частности, проблему дефицита перерабатывающих мощностей.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США неприемлемо высока.

Она призвала снизить её с учётом сохранения сильной экономики.

Йеллен подчеркнула, что американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной.

Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.