Администрация США призывает мировых производителей нефти и газа наращивать добычу
- Gettyimages.ru
«Он (президент США Джо Байден. — RT) попросил всех поставщиков по всему миру увеличить производство. Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа», — цитирует её РИА Новости.
Грэнхолм рассказала о планах встретиться на следующей неделе с главами американских нефтегазовых компаний.
Они обсудят, в частности, проблему дефицита перерабатывающих мощностей.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США неприемлемо высока.
Она призвала снизить её с учётом сохранения сильной экономики.
Йеллен подчеркнула, что американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной.
Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.