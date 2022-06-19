Глава Минфина США назвала инфляцию в стране неприемлемо высокой
- AP
«Очевидно, что инфляция неприемлемо высока. Главным приоритетом президента Байдена является её снижение», — сказала она в интервью ABC News.
Министр напомнила о словах председателя Федеральной резервной системы, который отметил, что целью на данный момент является не просто снижение уровня инфляции, но также и сохранение сильной экономики.
Йеллен подчеркнула, что американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной.
Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.