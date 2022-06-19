Глава Минфина США назвала инфляцию в стране неприемлемо высокой

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Инфляция в США неприемлемо высокая, её необходимо снизить с учётом сохранения сильной экономики, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Глава Минфина США назвала инфляцию в стране неприемлемо высокой
  • AP

«Очевидно, что инфляция неприемлемо высока. Главным приоритетом президента Байдена является её снижение», — сказала она в интервью ABC News.

Министр напомнила о словах председателя Федеральной резервной системы, который отметил, что целью на данный момент является не просто снижение уровня инфляции, но также и сохранение сильной экономики.

Йеллен подчеркнула, что американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной.

Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.

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