Глава Минфина США назвала инфляцию в стране неприемлемо высокой

Инфляция в США неприемлемо высокая, её необходимо снизить с учётом сохранения сильной экономики, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Очевидно, что инфляция неприемлемо высока. Главным приоритетом президента Байдена является её снижение», — сказала она в интервью ABC News.

Министр напомнила о словах председателя Федеральной резервной системы, который отметил, что целью на данный момент является не просто снижение уровня инфляции, но также и сохранение сильной экономики.

Йеллен подчеркнула, что американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной.

Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.