Глава Минфина США сообщила об ожидающемся замедлении экономики
- AP
«Я ожидаю, что экономика будет замедляться. Она росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту... Но я не думаю, что рецессия неизбежна», — сказала она в интервью ABC News.
Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.
До этого главный экономический советник Белого дома Брайан Диз не исключил рисков возникновения рецессии в Соединённых Штатах.