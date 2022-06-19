Глава Минфина США сообщила об ожидающемся замедлении экономики

Американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Я ожидаю, что экономика будет замедляться. Она росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту... Но я не думаю, что рецессия неизбежна», — сказала она в интервью ABC News.

Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.

До этого главный экономический советник Белого дома Брайан Диз не исключил рисков возникновения рецессии в Соединённых Штатах.