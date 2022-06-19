Глава Минфина США сообщила об ожидающемся замедлении экономики

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Американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
Глава Минфина США сообщила об ожидающемся замедлении экономики
  • AP

«Я ожидаю, что экономика будет замедляться. Она росла очень высокими темпами... Сейчас естественно ожидать перехода к более плавному и стабильному росту... Но я не думаю, что рецессия неизбежна», — сказала она в интервью ABC News.

Ранее глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.

До этого главный экономический советник Белого дома Брайан Диз не исключил рисков возникновения рецессии в Соединённых Штатах.

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