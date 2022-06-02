Глава JP Morgan предупредил о грядущем экономическом «урагане» в США

Глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах. Об этом сообщил CNBC.

«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», — сказал Даймон.

Он добавил, что банкам необходимо принять подготовительные меры в связи с ожидающейся рецессией.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпас не исключил возможности рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине.

До этого главный экономический советник Белого дома Брайан Диз не исключил рисков возникновения рецессии в Соединённых Штатах.