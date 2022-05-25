Глава Всемирного банка не исключил рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине

Глава Всемирного банка Дэвид Малпас не исключил возможности рецессии мировой экономики из-за ситуации на Украине. Об этом он сказал в ходе выступления в фонде торговой палаты США.

Как передаёт РИА Новости, он ответил на вопрос, какое влияние на мировой ВВП может оказать ситуация на Украине.

«По мере того, как мы смотрим на мировой ВВП, сейчас не удаётся увидеть, как мы можем избежать рецессии», — сказал он.

Также Малпас считает, что влияние будет «очень негативным».

Ранее главный экономический советник Белого дома Брайан Диз не исключил рисков возникновения рецессии в Соединённых Штатах.