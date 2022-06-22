Байден: США нужно увеличивать объёмы переработки нефти

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Президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Америке необходимо наращивать объёмы переработки нефти.

Об этом сообщает ТАСС. 

Руководитель нефтегазовой компании Chevron Майкл Уорт ранее заявил о том, что администрация США стремится в основном критиковать нефтяную отрасль, а иногда и очернять её, в связи с чем властям необходимо добиться увеличения предложения. Это высказывание прокомментировал Байден.

«Я не знал, что их чувства будут задеты так быстро. Послушайте, нам нужно нарастить объёмы переработки», — ответил американский лидер.

Байден также не поддержал тех, кто считает, что у нефтегазовой отрасли США нет необходимости в наращивании объёмов переработки. По его мнению, такой подход не соответствует действительности. 

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN заявила, что американская администрация призывает мировых производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить их добычу.

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