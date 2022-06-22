Украине необходимо восстановить свою территорию в границах, существовавших до 24 февраля, однако при всей помощи мы не можем быть большими украинцами, чем они сами, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Он подчеркнул свою убеждённость в том, что Украине необходимо помогать «оказывать стратегическое сопротивление».

«Но мы не можем быть большими украинцами, чем они сами. Это их кризис, им и решать, как поступать... Украинская территория должна быть восстановлена хотя бы до границ, существовавших до 24 февраля», — сказал Джонсон в интервью Corriere della Sera.

По его словам, под проигрышем России в Великобритании обычно подразумевается «возвращение к статус-кво до 24 февраля».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее в эфире итальянского канала Rai 1 заявил, что Украина не признает российскую принадлежность Крыма и автономию Луганской и Донецкой народных республик.

В беседе с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в апреле российский лидер Владимир Путин напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.