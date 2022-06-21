Небензя заявил о подстрекательстве Запада к насилию и русофобии на Украине
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«Наши западные коллеги, к сожалению, имеют самое непосредственное отношение к украинской трагедии. Мы видим с вашей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на Украине», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета безопасности.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил беспрецедентную бытовую русофобию на Западе.
В конце апреля президент России Владимир Путин обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза.