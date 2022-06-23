В Швеции обратили внимание на нехватку у Украины вооружений
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Вихель напомнил, что до настоящего времени Стокгольм оказывал Киеву прямую финансовую поддержку и поставлял военную технику.
«Всё это, разумеется, хорошо, помощь вполне можно наращивать и далее. Однако, как теперь стало понятно, этого недостаточно», — добавил парламентарий. Он сослался на отчёты, согласно которым Украина выпускает от 5—6 тыс. артиллерийских снарядов в день, тогда как Россия — около 60 тыс.
В связи с этим Вихель поинтересовался у Хультквиста, собирается ли министр принять меры, чтобы помочь Украине обзавестись большим количеством боеприпасов, и каких шагов в этом направлении стоит ожидать.
Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с RT заявил, что поставки вооружения Украине из-за рубежа — плохая идея.
По его мнению, подобная политика иностранных партнёров Киева ухудшит ситуацию, прежде всего для мирных жителей — и не только Донбасса, но также тех регионов Украины, где проходят боевые действия.
«Накачка Украины иностранным оружием очень опасна. По большому счёту она приводит к новым жертвам и к определённому замедлению хода специальной военной операции», — добавил Дандыкин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «возня вокруг дополнительных поставок вооружений» Украине имеет одну цель — затянуть вооружённый конфликт.
В марте российский лидер констатировал, что киевскому режиму безразлична судьба народа страны.