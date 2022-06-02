Швеция направит Украине дополнительную военную помощь

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что страна направит Украине дополнительную военную помощь. Речь идёт об оружии и о денежных средствах.

На территорию Украины поставят Robot 17, автоматические винтовки с боеприпасами, 5 тыс. противотанковых гранатомётов.

Кроме того, Швеция внесёт финансовую помощь в фонд, созданный НАТО для поддержки Вооружённых сил Украины.

«Средства, которые мы выбрали, соответствуют тому, что запросила сама Украина», — цитирует Хультквиста ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.