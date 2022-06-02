Швеция направит Украине дополнительную военную помощь
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На территорию Украины поставят Robot 17, автоматические винтовки с боеприпасами, 5 тыс. противотанковых гранатомётов.
Кроме того, Швеция внесёт финансовую помощь в фонд, созданный НАТО для поддержки Вооружённых сил Украины.
«Средства, которые мы выбрали, соответствуют тому, что запросила сама Украина», — цитирует Хультквиста ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.