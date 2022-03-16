Путин заявил о безразличии киевских властей к судьбе мирного населения

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Президент России Владимир Путин заявил, что киевским властям безразлична судьба мирного населения.
Путин заявил о безразличии киевских властей к судьбе мирного населения
  • РИА Новости

«Мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать агрессивную анти-Россию, судьба самого народа Украины безразлична. То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами... — всё безразлично», — сказал Путин.

Ранее он отметил, что российская сторона в начале военной операции на Украине предложила киевским властям не вступать в боевые действия и вывести войска из Донбасса, Киев отказался.

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