Путин: в начале спецоперации Россия предложила киевским властям вывести ВСУ из Донбасса
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Хочу сказать об этом впервые: в самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это их решение», — сказал глава российского государства.
Осознание того, что происходит в реальной обстановке, на земле, «придёт неизбежно», добавил Путин.