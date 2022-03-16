Путин: в начале спецоперации Россия предложила киевским властям вывести ВСУ из Донбасса

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Российская сторона в начале военной спецоперации на Украине предложила киевским властям не вступать в боевые действия и вывести войска из Донбасса, однако Киев отказался. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.
Путин: в начале спецоперации Россия предложила киевским властям вывести ВСУ из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Хочу сказать об этом впервые: в самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это их решение», — сказал глава российского государства.

Осознание того, что происходит в реальной обстановке, на земле, «придёт неизбежно», добавил Путин.

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