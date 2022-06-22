В ЕП допустили, что Россия может использовать миграцию как оружие против ЕС
- AFP
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По словам Злотовского, спецоперация России на Украине, а также «блокада экспорта украинского зерна» могут привести к глобальному продовольственному кризису.
Подобная ситуация, добавил депутат, «сильнее всего ударит по странам Африки и Ближнего Востока».
«Не беспокоит ли Еврокомиссию то, что одним из мотивов действий России на Украине может быть провоцирование новой волны массовой нелегальной миграции в ЕС?» — спросил Злотовский у ЕК.
Так, он выразил мнение, что Владимир Путин якобы способен «использовать миграцию в качестве оружия против ЕС».
В этом контексте парламентарий напомнил об «инспирированном Россией» и «организованном Александром Лукашенко» миграционном кризисе на польско-белорусской границе в 2021 году.
«Отслеживает ли ЕК количество выданных Россией и Белоруссией туристических виз и объём авиаперевозок в эти страны из государств Африки и Ближнего Востока, чтобы предотвратить повторение ситуации на польско-белорусской границе?» — среди прочего поинтересовался депутат.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начал развиваться весной 2021 года и обострился осенью.
Власти Польши и стран Прибалтики обвиняли Минск в провоцировании кризиса. Также европейские политики пытались возложить вину за происходящее на Москву.
В России и Белоруссии неоднократно комментировали такую позицию в том числе европейских коллег, подчёркивая, что причиной очередного миграционного кризиса является политика стран Запада.
Наряду с этим, говоря о проблемах, связанных с вывозом зерна с Украины, российские официальные лица отмечали, что Москва не является источником этих затруднений.