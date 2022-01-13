Глава СНБО Украины Данилов назвал «биологическим оружием» мигрантов в Белоруссии

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «биологическим оружием» мигрантов, прибывших в Белоруссию с Ближнего Востока.

«Ну, это не мигранты. Это своего рода «биологическое оружие». Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это? Вопрос суверенности каждой страны, неприкосновенность её границ — это ключевая задача для каждого государства», — сказал Данилов в интервью «Украинской правде».

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши военнослужащего Эмиля Чечко после его слов об убийстве людей на польской границе.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал «высосанной из пальца» историю сбежавшего в Белоруссию польского солдата об убийстве волонтёров на территории Польши возле границы.