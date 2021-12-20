СК Белоруссии допросит польского военного после его слов об убийстве людей на границе
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В СК напомнили, что 17 декабря белорусские СМИ опубликовали интервью с Чечко.
«С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого СК уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества», — отмечается в сообщении.
Белорусское следствие намерено дать принципиальную оценку «всем преступным действиям польских силовиков».
Ранее запросивший политическое убежище в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.
Также он заявил, что участвовал в расстреле мигрантов в Польше.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал «высосанной из пальца» историю сбежавшего в Белоруссию польского солдата об убийстве волонтёров на территории Польши возле границы.