СК Белоруссии допросит польского военного после его слов об убийстве людей на границе

Белорусский Следственный комитет допросит сбежавшего из Польши в Белоруссию польского военного Эмиля Чечко после его слов об убийстве людей на польской границе. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу следственного органа.

В СК напомнили, что 17 декабря белорусские СМИ опубликовали интервью с Чечко.

«С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого СК уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества», — отмечается в сообщении.

Белорусское следствие намерено дать принципиальную оценку «всем преступным действиям польских силовиков».

Ранее запросивший политическое убежище в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.

Также он заявил, что участвовал в расстреле мигрантов в Польше.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал «высосанной из пальца» историю сбежавшего в Белоруссию польского солдата об убийстве волонтёров на территории Польши возле границы.