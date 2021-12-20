Сбежавший в Белоруссию польский военный заявил о расстреле мигрантов в Польше

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссию и запросил убежище у властей Минска, в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что участвовал в расстреле мигрантов в Польше.

Чечко утверждает, что, когда его привезли в первый раз на патрулирование на границе, то пограничники были пьяны и ловили «какого-то одинокого человека».

«Потом мы вывозили его в лес, выкапывали яму, и прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, но ещё не видели, что происходит, пограничники стреляли ему просто в голову», — заявил он.

Также польский военнослужащий подтвердил информацию о том, что на польской территории возле границы есть много свежих могил.

По его словам, к убийствам мигрантов привлекали и других польских военных. Он утверждает, что тела мигрантов «закопаны в землю или растерзаны волками».

«Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали», — заявил польский военный.

Ранее районная прокуратура города Белосток в Польше возбудила уголовное дело против сбежавшего в Белоруссию военнослужащего Эмиля Чечко.

Солдата обвинили в дезертирстве за границу — ему грозит от одного до десяти лет лишения свободы.