Польская прокуратура возбудила дело против сбежавшего в Белоруссию солдата

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Районная прокуратура города Белосток в Польше возбудила уголовное дело против сбежавшего в Белоруссию военнослужащего Эмиля Чечко.
Польская прокуратура возбудила дело против сбежавшего в Белоруссию солдата
  • AP

Как сообщает Польское агентство печати, солдата обвинили в дезертирстве за границу — ему грозит от одного до десяти лет лишения свободы.

«Проводились мероприятия по месту жительства солдата, изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировал ли он это заранее, или это было спонтанное действие», — заявил заместитель районного прокурора по военным вопросам Радослав Вишенко.

Он не исключил ходатайства об ордере на временный арест, однако до вынесения соответствующего решения суд должен получить от следователей доказательства, которые бы стали основанием для выдачи ордера.

Ранее в БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии  сообщили, что польский военнослужащий Чечко Эмиль попросил политического убежища в республике.

По словам главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, военнослужащий имел серьёзные проблемы с законом и уволился из армии.

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