В Польше назвали «высосанными из пальца» обвинения в убийстве волонтёров на границе

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик в эфире Польского радио назвал «высосанной из пальца» историю сбежавшего в Белоруссию польского солдата об убийстве волонтёров на территории Польши возле границы.

По его словам, в Варшаве не считают, что то, о чём польский солдат говорит на белорусском телевидении, могло произойти в действительности.

«Он говорит о том, что Пограничная стража или Войско польское убивает волонтёров, что он видел два таких случая», — цитирует его РИА Новости.

Вонсик заявил, что ни одна из гуманитарных организаций не заявляла о пропаже своего волонтёра.

«Это высосанная из пальца история. Никто в это не поверил», — сказал замглавы польского МВД.

Ранее запросивший политическое убежище в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на границе.

Также он заявил, что участвовал в расстреле мигрантов в Польше.