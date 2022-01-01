В 2021 году Польша зафиксировала почти 40 тысяч попыток проникновения мигрантов из Белоруссии

За 2021 год почти 40 тыс. мигрантов пытались незаконно попасть в Польшу с территории Белоруссии, сообщает польская погранслужба.

AP

«В 2021 году попытки незаконного пересечения предпринимались 39,7 тыс. раз», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. W ostatni dzien 2021r. gr.🇵🇱🇧🇾próbowały nielegalnie przekroczyć 44 os.

Na odcinku #PSGLipsk grupa 20 cudzoziemców podchodziła pod linię granicy. Na odcinku #PSG Narewka uszkadzano concertinę.

W 2021 gr.🇵🇱🇧🇾próbowano nielegalnie przekroczyć 39,7 tys.razy, w tym w grudniu-1,7 tys. pic.twitter.com/cFMqND038j — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 1, 2022 Отмечается, что 31 декабря границу Белоруссии и Польши пытались незаконно пересечь 44 человека. Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что, по данным международных организаций, на польско-белорусской границе в 2021 году скончался 21 человек.