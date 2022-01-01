В 2021 году Польша зафиксировала почти 40 тысяч попыток проникновения мигрантов из Белоруссии

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За 2021 год почти 40 тыс. мигрантов пытались незаконно попасть в Польшу с территории Белоруссии, сообщает польская погранслужба.
В 2021 году Польша зафиксировала почти 40 тысяч попыток проникновения мигрантов из Белоруссии
  • AP

«В 2021 году попытки незаконного пересечения предпринимались 39,7 тыс. раз», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что 31 декабря границу Белоруссии и Польши пытались незаконно пересечь 44 человека.

Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что, по данным международных организаций, на польско-белорусской границе в 2021 году скончался 21 человек.

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