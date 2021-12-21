В ООН заявили, что на польско-белорусской границе в 2021 году скончался 21 мигрант

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Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что, по данным международных организаций, на польско-белорусской границе в 2021 году скончался 21 человек.
В ООН заявили, что на польско-белорусской границе в 2021 году скончался 21 мигрант
  • РИА Новости

«Были сообщения о нескольких смертях мигрантов. Международная организация по миграции внимательно следит за этим и согласно их проекту «Пропавшие мигранты» в 2021 году 21 мигрант умер на границе Польши и Белоруссии», — приводит РИА Новости её слова.

Также она отметила, что ООН не располагает данными о «массовых захоронениях» мигрантов в Польше на границе с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что Литва ожидает увеличения числа попыток мигрантов проникнуть на территорию республики из соседней Белоруссии.

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