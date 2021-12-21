У ООН нет данных о «массовых захоронениях» мигрантов в Польше

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Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что организация не располагает данными о «массовых захоронениях» мигрантов в Польше на границе с Белоруссией.

«У нас нет информации, касающейся данных обвинений, так что мы не можем говорить конкретно о них. Но, безусловно, это крайне серьёзные нарушения. Мы подчёркиваем, что затронутая сторона должна провести независимое и эффективное расследование этого, причин смертей, если есть такие захоронения», — приводит РИА Новости её слова.

По её словам, УВКПЧ ООН продолжит взаимодействовать с властями Польши и Белоруссии по этому вопросу.

Ранее польский солдат, попросивший на прошлой неделе политическое убежище в Белоруссии, заявил о наличии массовых захоронений мигрантов.

Прокуратура Польши предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию солдату.

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