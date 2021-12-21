Сбежавшему из Польши в Белоруссию солдату предъявили обвинение в дезертирстве

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Прокуратура Польши предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию солдату.
Сбежавшему из Польши в Белоруссию солдату предъявили обвинение в дезертирстве
  • AP

«Эмиль Ч., солдат, который на прошлой неделе сбежал за границу Польши, обвиняется в совершении преступления в виде дезертирства», — цитирует РИА Новости сообщение польской Генпрокуратуры.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши военного Эмиля Чечко после его слов об убийстве людей на польской границе

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал «высосанной из пальца» историю сбежавшего в Белоруссию польского солдата об убийстве волонтёров на территории Польши возле границы.

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