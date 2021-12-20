МВД Литвы ожидает новой волны мигрантов из Белоруссии в ближайшие дни

Литва ожидает, что в ближайшие дни увеличится число попыток мигрантов проникнуть на территорию республики из соседней Белоруссии. Об этом заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.

«Мы получили информацию, что (президент Белоруссии Александр. — RT) Лукашенко дал распоряжение очистить склады и Минск от нелегальных мигрантов», — цитирует ТАСС Билотайте.

По её словам, это «чёткий сигнал, что в ближайшее время будут те или иные попытки вытолкнуть нелегальных мигрантов в Литву, Польшу или соседнюю Латвию».

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что в Евросоюзе сделали всё, чтобы усугубить проблему кризиса с мигрантами.