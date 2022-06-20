Bloomberg: Путин направил послание Западу через переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином зашифровал послание Западу. Об этом в статье для Bloomberg заявил профессор Минсин Пей.

«Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями. Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу», — говорится в материале.

По словам эксперта, раньше отношения между Россией и Китаем напоминали «брак по расчёту», однако сегодня Москва и Пекин являются надёжными союзниками, во многом благодаря личным близким отношениям Путина и Си Цзиньпина.

15 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

В разговоре китайский лидер заявил российскому коллеге, что отношения Пекина и Москвы, несмотря на глобальные перемены в мире, сохраняют хорошую динамику развития.

Си Цзиньпин также отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед вызовами извне.

Россия и Китай условились расширить кооперацию в энергетической, финансовой и промышленной сферах на фоне незаконной санкционной политики Запада.