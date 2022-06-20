Bloomberg: Путин направил послание Западу через переговоры с Си Цзиньпином

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином зашифровал послание Западу. Об этом в статье для Bloomberg заявил профессор Минсин Пей.
Bloomberg: Путин направил послание Западу через переговоры с Си Цзиньпином
  • РИА Новости

«Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями. Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу», — говорится в материале.

По словам эксперта, раньше отношения между Россией и Китаем напоминали «брак по расчёту», однако сегодня Москва и Пекин являются надёжными союзниками, во многом благодаря личным близким отношениям Путина и Си Цзиньпина.

15 июня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

В разговоре китайский лидер заявил российскому коллеге, что отношения Пекина и Москвы, несмотря на глобальные перемены в мире, сохраняют хорошую динамику развития.

Си Цзиньпин также отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед вызовами извне.

Россия и Китай условились расширить кооперацию в энергетической, финансовой и промышленной сферах на фоне незаконной санкционной политики Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить