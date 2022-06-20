Замглавы МИД Богданов: Россия надеется убедить Турцию не проводить новую операцию в Сирии

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Россия продолжит добиваться от Турции отказа от операции на севере Сирии. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
Замглавы МИД Богданов: Россия надеется убедить Турцию не проводить новую операцию в Сирии
  • AFP
  • © Bakr ALKASEM

«Продолжаем с ними работать. Надеюсь, что будет достигнута договорённость по политико-дипломатической линии», — приводит его слова РИА Новости.

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Телль-Рифата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, которые признаны Анкарой террористами.

По данным газеты Sabah, армия Турции и боевики так называемой Свободной сирийской армии закончили подготовку и ожидают приказа о начале новой военной операции на севере Сирии.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.

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