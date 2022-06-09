Sabah: турецкие военные ожидают приказа о начале операции на севере Сирии

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Армия Турции и боевики так называемой Свободной сирийской армии закончили подготовку и ожидают приказа о начале новой военной операции на севере Сирии, пишет газета Sabah.
Sabah: турецкие военные ожидают приказа о начале операции на севере Сирии
  • globallookpress.com
  • © Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

Как уточняет издание, турецкие военные заняли позиции вокруг Телль-Рифата и Манбиджа.

«Также были определены цели военной операции, которая будет проводиться одновременно в Телль-Рифате и Манбидже», — говорится в сообщении.

По ночам турецкие военные ведут огонь из артиллерии, пишет газета.

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые признаны Анкарой террористами.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отмечали, что на фоне заявлений турецкого руководства о начале операции в идлибской зоне деэскалации отмечается активизация боевиков.

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