Президент Асад заявил о готовности сирийской армии противостоять турецким войскам
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«Это уже происходило 2,5 года назад: происходило столкновение между сирийской и турецкой армиями. Сирийская армия смогла уничтожить некоторые турецкие цели, оказавшиеся на сирийской территории. Сейчас ситуация будет идентичной, насколько позволяет наш военный потенциал. Кроме того, как мы говорили, будет народное сопротивление», — сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что армия Турции и боевики так называемой Свободной сирийской армии закончили подготовку и ожидают приказа о начале новой военной операции на севере Сирии.