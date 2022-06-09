Президент Асад заявил о готовности сирийской армии противостоять турецким войскам

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.

«Это уже происходило 2,5 года назад: происходило столкновение между сирийской и турецкой армиями. Сирийская армия смогла уничтожить некоторые турецкие цели, оказавшиеся на сирийской территории. Сейчас ситуация будет идентичной, насколько позволяет наш военный потенциал. Кроме того, как мы говорили, будет народное сопротивление», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что армия Турции и боевики так называемой Свободной сирийской армии закончили подготовку и ожидают приказа о начале новой военной операции на севере Сирии.