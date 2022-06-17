Лаврентьев: Россия не сокращала группировку в САР из-за операции на Украине

Россия не сокращала численность своей группировки в Сирии в связи со спецоперацией на Украине, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Нет, она не сокращалась. Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет», — цитирует РИА Новости Лаврентьева.

По его словам, неизменным осталось количество техники, комплексов ПВО и РЭБ.

Он отметил, что идёт «кадровая ротация».

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, она будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, которые признаны Анкарой террористами.

По данным газеты Sabah, армия Турции и боевики так называемой Свободной сирийской армии закончили подготовку и ожидают приказа о начале новой военной операции на севере Сирии.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью RT Arabic заявил, что армия и сирийский народ готовы, если потребуется, противостоять турецким войскам на своей территории.